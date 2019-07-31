0553 313 94 23

Eski Audi CEO'su Stadler'e dizel davası

Münih Savcılığı, Volkswagen Grubu'na bağlı Audi'nin eski CEO'su Rupert Stadler hakkında dizel skandalındaki rolü nedeniyle dava açıldığını açıkladı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:20
Eski Audi CEO'su Stadler'e dizel davası

BERLİN (AA) - Almanya Münih Savcılığı, dizel skandalı soruşturması kapsamında sorgulanan Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun (VW) lüks otomobil markası eski Audi Üst Yöneticisi (CEO) Rupert Stadler hakkında dava açıldığını duyurdu.

Münih Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, eski Audi CEO'su Stadler'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikle suçlanarak bu kişiler hakkında dava açıldığı belirtildi.

Savcılık, iki yöneticinin, egzoz sistemi manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattığını iddia ediyor. Savcılık, Stadler'in söz konusu manipülasyondan en azından Eylül 2015'ten beri haberdar olmasına karşın Audi ve Volkswagen otomobillerinin satışını durdurmamakla suçluyor.

Stadler, dizel skandalı soruşturmasından dolayı geçen yıl Volkswagen tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Skandal, 4 yıl önce ortaya çıkmıştı.

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te, Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının, normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Dizel skandalı, Alman kamuoyunda ülkenin otomobil üretim üssü imajına zarar verdiği için çok eleştirilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:20
  1. Almanya Münih Savcılığı
  2. Audi
  3. dava
  4. Dizel skandalı
  5. Rupert Stadler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunusemre’nin organik bahçeleri ilk meyvelerini verdi
    1. Yunusemre’nin organik bahçeleri ilk..
    2. GÜNCELLEME - Adana merkezli tefecilik..
    3. Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5..
    4. Çin Kalkınma Bankasının eski başkanına..
    5. İleri yaşlarda anne olmanın artıları..
    6. Konut ve araç finansmanında kâr..
    7. TUSAŞ ve Hollanda Havacılık Merkezi..
    8. Tokat'ta çiftlere "evlilik" eğitimi
    9. (Özel) İstiklal Caddesi’nde iki..
    10. Şüphelisi şahıslar emniyeti harekete..
    11. Enflasyon Raporu 2019-III..
    12. "AB sözlerini yerine getirmezse İran..
    13. Malatya’da kurban kesim kursu..
    14. Hindistan’da iklim değişikliğine..
    15. Eskişehir’de ihracat ve ithalat azaldı
    16. Mardin’de HDP ve DBP’li yöneticiler..
    17. Başkan Uçar Medya Mensupları ile..
    18. Çin'de 6. kattan düşen 3 yaşındaki..
    19. "Bütün iddiaları inceliyoruz"
    20. Kayserispor'un Avusturya kampı sona erdi
    21. Merkez’in 350 baz puanlık daha indirim..
    22. Kuraklık buğday verimini yüzde 60..
    23. Asansörde akılalmaz olay! Kahraman..
    24. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    25. Kars’ta terör operasyonu: 3 kişi..
    26. Kurban satıcıları hizmetten memnun
    27. TCMB Başkanı Uysal: "İstanbul Finans..
    28. Türbedeki mezar taşlarının dili
    29. Ünlü komedyenin takıntılı hayranına 5..
    30. Makina Mühendisleri Odası endüstriyel..
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Bülent Arınç'tan Ahmet Davutoğlu sürprizi
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi