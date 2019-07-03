0553 313 94 23

Eski askeri seferberlik binası Kur’an Kursu oldu

Ağrı’da Abide Mahallesinde bulunan ve İl Müftülüğüne tahsis edilen eski Askeri Seferberlik Binası, Hayırsever vatandaşın desteği ile onarılarak Kur’an Kursuna dönüştürüldü.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:34
Eski askeri seferberlik binası Kur’an Kursu oldu

Ağrı’da Abide Mahallesinde bulunan ve İl Müftülüğüne tahsis edilen eski Askeri Seferberlik Binası, Hayırsever vatandaşın desteği ile onarılarak Kur’an Kursuna dönüştürüldü.


Yapılan bakım ve onarım işlemlerinden sonra 4-6 yaş grubundaki çocukların Kur’an-ı Kerim öğreneceği kursun açılışı, düzenlenen törenle gerçekleşti.


Zeki Aydemir isminin verildiği Kur’an Kurusunun açılış programına Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Cemil Lütfü Özkul, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve vatandaşlar katıldı.


İl Müftüsü Tandoğan Topçu’nun okuduğu duanın ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ile birlikte Kur’an Kursunu gezdiler.


Kur’an Kursu hakkında İl Müftüsü Topçu’dan bilgi alan Vali Elban ve beraberindekiler kursta eğitim alan çocuklarla sohbet ettiler.


Açılışın ardından yapılan ikramlardan sonra program sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 17:34
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı
    1. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi final..
    2. Tekirdağ'da 64 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Pamukkale Kent Konseyi delege seçimi..
    4. Türkiye’de eğitim gördü, Afganistan’da..
    5. Türkiye Golf Turu
    6. Gümüşhane’de korku dolu anlar
    7. Instagram, WhatsApp ve Facebook çöktü!..
    8. Yusuf el-Karadavi'nin kızına şartlı..
    9. Libya göçmen merkezine yönelik..
    10. Avusturya'da seçim tarihi belli oldu
    11. Kayseri Ticaret Borsası’ndan GTB’ye..
    12. 1’i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza..
    13. Evde bakım maaşları yattı mı? Temmuz..
    14. CHP’den ’şehitlik’ unvanı çağrısı
    15. BM'den 'Suudi Arabistan' uyarısı: Bunu..
    16. Boluspor’un yeni hocası Giray Bulak..
    17. Alaçam’da Bağlama Kursu
    18. Eski askeri seferberlik binası Kur’an..
    19. Çocuklar için ev yapımı antibiyotik..
    20. AK Partili isimden Başbağlar Katliamı..
    21. SANKO Üniversitesi’nde mezuniyet..
    22. Konya'da hasta taşıyan ambulans kaza..
    23. Salam Air'in, İstanbul-Maskat uçuşları..
    24. Sözleşmeli öğretmenlik 2019 mülakat..
    25. Interpol arıyordu! 3 DAEŞ'li Kilis'te..
    26. Sudan Meslek Odaları Birliğinden..
    27. Kemal Batmaz'ın karısının yargılandığı..
    28. Hindistan'da trafik kazası: 12 ölü, 20..
    29. Yıldırım’da su kesintisi
    30. Beşiktaş’ta Atiba ile Güven sağlık..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz