0553 313 94 23

Eski askeri hakimlerin yargılandığı dava

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve hakkında örgüt üyeliğinden dava açılan eski AYİM üyesi Turgay Akgül, bugün hakim karşısına çıktı

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:05
Eski askeri hakimlerin yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve hakkında örgüt üyeliğinden dava açılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Turgay Akgül, bugün görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akgül ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Akgül, suçlamaları reddetti.

Örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olmadığını, ankesörlü telefondan FETÖ'nün sivil imamlarıyla irtibatının bulunmadığını ileri süren Akgül, beraatını istedi.

Akgül'ün savunmasının ardından tanık sıfatıyla eski AYİM Başsavcısı Celal Işıklar dinlendi.

Sanığı AYİM'de görev yaptığı sürede tanıdığını belirten Işıklar, Turgay Akgül'ün örgüt lehine ve aleyhine herhangi bir ifadesine şahit olmadığını anlattı.

Tanık eski AYİM Üyesi Fikret Eres ise sanıkla aynı dairede görev yaptığını hatırlattı. Eres, mahkeme heyetinin sorusu üzerine, sanığın kendisine kararlara yönelik herhangi bir telkinde bulunmadığını kaydetti.

Tanık olarak dinlenen eski AYİM üyesi Kenan Kenan, sanık Akgül'ü AYİM'de görev yaptığı sürede tanıdığını bildirdi.

Kendisinin FETÖ ile mücadele ettiğini belirten Kenan, Uyuşmazlık Mahkemesi seçim sürecinde yaşananları anlattı.

Seçimlerde kurmay subaylıktan gelen üyelerin organize hareket ettiğini, bu kişilerin en kıdemsiz üyelerden Cemil Çelik'e oy verdiklerini bildiren Kenan, Çelik'in adaylık beyanında bulunmamasına ve kıdemsiz olmasına rağmen, kurmay subaylıktan gelenlerin oyunu almasının organize hareketi gösterdiğini vurguladı.

Bu nedenle Uyuşmazlık Mahkemesi seçiminde, kendisini cezalandırmak, FETÖ mensubu üyeyi seçmek için çalışıldığını kaydeden Kenan, "Kurmay subaylıktan gelenler, birlikte hareket ederek Cemil Çelik'e oy verdiler. Kurmay subaylıktan gelen bu üyelerin Harp Akademisine giriş tarihi 2003 ve sonrasıdır. Harp Akademisine 2003'ten sonra girenlerin çoğunluğu FETÖ mensubudur. Çünkü soruları çalıyorlardı." dedi.

Duruşmada, eski AYİM Üyesi Metin Ulukanlıgil de tanık olarak dinlendi.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:05
  1. AYİM
  2. FETÖ
  3. TurgayAkgül
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu ülkenin insanına ve bu devlete küsülmez"
    1. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    2. EYOF 2019
    3. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    4. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    5. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    6. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    7. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    8. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    9. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    10. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    11. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    12. Paris'teki gösteride polisi döven..
    13. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
    14. Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma alındı
    15. Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda..
    16. Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2..
    17. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
    18. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
    19. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
    20. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı