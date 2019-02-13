Eski askeri hakimlerin yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve hakkında örgüt üyeliğinden dava açılan eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) üyesi Turgay Akgül, bugün görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akgül ve avukatı katıldı.



Duruşmada savunma yapan Akgül, suçlamaları reddetti.

Örgütün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olmadığını, ankesörlü telefondan FETÖ'nün sivil imamlarıyla irtibatının bulunmadığını ileri süren Akgül, beraatını istedi.

Akgül'ün savunmasının ardından tanık sıfatıyla eski AYİM Başsavcısı Celal Işıklar dinlendi.

Sanığı AYİM'de görev yaptığı sürede tanıdığını belirten Işıklar, Turgay Akgül'ün örgüt lehine ve aleyhine herhangi bir ifadesine şahit olmadığını anlattı.

Tanık eski AYİM Üyesi Fikret Eres ise sanıkla aynı dairede görev yaptığını hatırlattı. Eres, mahkeme heyetinin sorusu üzerine, sanığın kendisine kararlara yönelik herhangi bir telkinde bulunmadığını kaydetti.

Tanık olarak dinlenen eski AYİM üyesi Kenan Kenan, sanık Akgül'ü AYİM'de görev yaptığı sürede tanıdığını bildirdi.

Kendisinin FETÖ ile mücadele ettiğini belirten Kenan, Uyuşmazlık Mahkemesi seçim sürecinde yaşananları anlattı.

Seçimlerde kurmay subaylıktan gelen üyelerin organize hareket ettiğini, bu kişilerin en kıdemsiz üyelerden Cemil Çelik'e oy verdiklerini bildiren Kenan, Çelik'in adaylık beyanında bulunmamasına ve kıdemsiz olmasına rağmen, kurmay subaylıktan gelenlerin oyunu almasının organize hareketi gösterdiğini vurguladı.

Bu nedenle Uyuşmazlık Mahkemesi seçiminde, kendisini cezalandırmak, FETÖ mensubu üyeyi seçmek için çalışıldığını kaydeden Kenan, "Kurmay subaylıktan gelenler, birlikte hareket ederek Cemil Çelik'e oy verdiler. Kurmay subaylıktan gelen bu üyelerin Harp Akademisine giriş tarihi 2003 ve sonrasıdır. Harp Akademisine 2003'ten sonra girenlerin çoğunluğu FETÖ mensubudur. Çünkü soruları çalıyorlardı." dedi.

Duruşmada, eski AYİM Üyesi Metin Ulukanlıgil de tanık olarak dinlendi.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.