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Eski askeri hakimlerin yargılandığı dava

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve tutuklanan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

10 Aralık 2018 Pazartesi 20:29
Eski askeri hakimlerin yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve tutuklanan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeleri ile askeri hakimlerin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Öztoprak ile avukatı ve ailesi katıldı.

Duruşmada sanık hakkında ifade veren tanıklar dinlendi.

Eski Askeri Yargıtay Başkanı Ahmet Zeki Liman, tanık olarak verdiği ifadede sanığın terör örgütü üyesi olup olmadığı konusunda somut bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Tanık olduğu bazı önemli olayları anlatmak istediğini belirten Liman, sanığın 2011'de Askeri Yargıtaya üye olarak seçildiğini ve eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse ile 4. Daireye görevlendirildiğini anlattı.

Askeri yargıda 2012'de yapılan seçimlerde sanığın da içinde bulunduğu grubun birlikte hareket ettiğini dile getiren Liman, bu grubun tavrıyla Askeri Yargıtay'da gruplaşma yaşandığını kaydetti.

Liman, bu grubun seçilmesini istediği isimlerin cemaatle anılan kişiler olduğunu bildirdi.

Ahmet Zeki Liman, 2013'te Askeri Yargıtay Başkanlığına seçildiğini, seçimden sonra adli tatilde Öztoprak'ın yanına gelerek genel sekreterliğe talip olduğunu söylediğini ancak Öztoprak'a kendisini genel sekreterliğe düşünmediğini ilettiğini aktardı.

Eski askeri savcı Mehmet Çelik de 2008-2009'da askeri savcı olarak görev yaptığı dönemde Ergenekon davasındaki kumpası ortaya koyduklarını ve FETÖ'yü soruşturmaya başladıklarını, bunun üzerine tehdit edildiğini ve hakkında soruşturmalar başlatıldığını söyledi.

Ahmet Zeki Üçok ve kendisi hakkında sahtecilik suçundan dava açıldığını, sanığın başkanlığını yaptığı heyetin 4'e 1 oy çokluğuyla beraatine karar verdiğini anlatan Çelik, sanık Öztoprak'ın duruşmalarda düşmanca bir tavır sergilediğini ve beraate muhalif kalan tek isim olduğunu kaydetti.

Çelik, "Benim FETÖ'den başka düşmanım yok. Bu nedenle sanığın da FETÖ'cü olduğunu düşünüyorum. Turgay Öztoprak, darbecilerin sıkıyönetim direktifi listesinde Ankara 1 No'lu sıkıyönetim savcısı yapılmış. Darbe gerçekleşmiş olsaydı, devletin üst düzey yetkililerini yargılayacaktı. Örgüt için önemli biri olmasa bu görevi vermezlerdi." dedi.

Eski askeri savcı Hulusi Gül ise 2002'de Edirne'de askeri savcı olarak görev yaptığı dönemde sanığın da aynı yerde askeri hakim olduğunu dile getirdi.

Askeri Yargıtay'da 2011'de tetkik hakimi olarak görev yaptığı dönemde sanığın üyeliğe seçildiğini anlatan Gül, sanığın yapılacak atamaları kararname yayınlanmadan bildiğini, kimin nereye atanacağından haberdar olduğunu, bu nedenle FETÖ'cülerle irtibatının bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

Sanık Öztoprak'ın "Hakkınızda FETÖ soruşturması var mı?" sorusu üzerine tanık Gül, "Bildiğim kadarıyla yok. İlk derece mahkemelerinde de tanıklık yapıyorum, sanıklar hep aynı soruları soruyor. Herhalde cezaevinde haberleşiyorlar." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 20:29
  1. Duruşma
  2. eski Askeri Yargıtay Başkanı Ahmet Zeki Liman
  3. sanık turgay öztoprak
  4. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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