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Eski Arjantin Devlet Başkanı Kirchner'in duruşması ertelendi

19 Şubat 2019 Salı 01:00
Eski Arjantin Devlet Başkanı Kirchner'in duruşması ertelendi

BUENOS AIRES (AA) - Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı örgüt kurma" iddiasıyla hakim karşısına çıkacağı tarih 21 Mayıs'a ertelendi.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Kirchner'in savunma yapacağı tarihin değişmesi kararı, 2 Numaralı Federal Mahkemenin (TOF) bir hakiminin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle alındı. Buna göre, daha önce iki kez daha ifade vermek için çağrılan ancak ifade vermeyen Kirchner'ın, ilk kez sözlü savunmasını yapması için 21 Mayıs'ta hakim karşısına çıkması öngörülüyor.

Kirchner, 46 milyar dolarlık yolsuzluk suçuyla itham edildiği davanın geçen hafta ertelenmesini talep etmiş fakat erteleme talebi oy birliğiyle reddedilmişti.

- "Rüşvet defterleri" soruşturması

Arjantin'de büyük yankı uyandıran "rüşvet defterleri" soruşturması, geçen ağustos ayının başında, ülkenin eski Devlet Başkanları Nestor ve Kirchner döneminde üst düzey bir devlet görevlisinin şoförünün, iş ve devlet adamları tarafından yönetilen sözde rüşvet şebekesini not ettiği defterlerin bulunmasıyla başladı.

Soruşturma kapsamında birçok iş adamı ve eski devlet görevlisi mercek altına alınırken, geçen eylülde soruşturmayı yürüten Yargıç Bonadio, Kirchner hakkında, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı suç örgütü kurma" şüphesiyle önleyici hapis isteminde bulunmuş fakat Kirchner, senatör olarak ayrıcalıklı haklara sahip olması nedeniyle hapse girmemişti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 01:00
  1. Arjantin'in eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner
  2. rüşvet defterleri

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