0553 313 94 23

Eski Arjantin Devlet Başkanı Kirchner'in duruşması 21 Mayıs'a ertelendi

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı örgüt kurma" iddiasıyla hakim karşısına çıkacağı tarih 21 Mayıs'a ertelendi

19 Şubat 2019 Salı 01:00
Eski Arjantin Devlet Başkanı Kirchner'in duruşması 21 Mayıs'a ertelendi

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı örgüt kurma" iddiasıyla hakim karşısına çıkacağı tarih 21 Mayıs'a ertelendi.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Kirchner'in savunma yapacağı tarihin değişmesi kararı, 2 Numaralı Federal Mahkemenin (TOF) bir hakiminin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle alındı. Buna göre, daha önce iki kez daha ifade vermek için çağrılan ancak ifade vermeyen Kirchner'ın, ilk kez sözlü savunmasını yapması için 21 Mayıs'ta hakim karşısına çıkması öngörülüyor.

Kirchner, 46 milyar dolarlık yolsuzluk suçuyla itham edildiği davanın geçen hafta ertelenmesini talep etmiş fakat erteleme talebi oy birliğiyle reddedilmişti.

- "Rüşvet defterleri" soruşturması

Arjantin'de büyük yankı uyandıran "rüşvet defterleri" soruşturması, geçen ağustos ayının başında, ülkenin eski Devlet Başkanları Nestor ve Kirchner döneminde üst düzey bir devlet görevlisinin şoförünün, iş ve devlet adamları tarafından yönetilen sözde rüşvet şebekesini not ettiği defterlerin bulunmasıyla başladı.

Soruşturma kapsamında birçok iş adamı ve eski devlet görevlisi mercek altına alınırken, geçen eylülde soruşturmayı yürüten Yargıç Bonadio, Kirchner hakkında, "şirketlerden rüşvet alan yasa dışı suç örgütü kurma" şüphesiyle önleyici hapis isteminde bulunmuş fakat Kirchner, senatör olarak ayrıcalıklı haklara sahip olması nedeniyle hapse girmemişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 01:00
  1. Arjantin'in eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner
  2. rüşvet defterleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VakıfBank, Almanya deplasmanında
    1. VakıfBank, Almanya deplasmanında
    2. VakıfBank, Almanya deplasmanında
    3. Kartal'da çöken binadan sonra..
    4. Dünya Melek Yatırım Forumu
    5. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin..
    6. Yük boşaltırken akıma kapılan şoför..
    7. Kocaeli İtfaiyesi’nden 50 personele..
    8. Osmangazi’de su kesintisi
    9. Kars’ta tipiden 23 köy yolu ulaşıma..
    10. BM: "Avustralya’daki kuraklık çocuklar..
    11. Bakan Kasapoğlu’ndan, eski bakan..
    12. Çığ düşen yolda kar yüksekliği 13..
    13. Türk Telekom'dan yeni nesil dijital..
    14. Soydan: "Kadınlar üzerinden..
    15. Kadına şiddete mahkeme acımadı
    16. Gümrük mevzuatı değişti ihracatçı zora..
    17. ’Kayserili Hemşireler Dünya Dilini..
    18. Şanlıurfa Ticaret Borsası
    19. Okul Sporları Satranç Turnuvası başladı
    20. Hüseyin Eroğlu’nun muhteşem başarısı
    21. Allianz Türkiye'de üst düzey atama
    22. Palandöken: "Akaryakıt desteği esnafa..
    23. Eximbank’tan KOBİ’lere 200 milyon..
    24. Varşova'daki Yemani-Netanyahu..
    25. Başkan Çolakbayrakdar’dan..
    26. Türkiye iyi işler çıkarıyor
    27. Avrupa borsaları
    28. İhlas Koleji’nden Siyer-i Nebi..
    29. Özel sporcularda hedef Tokyo 2020
    30. Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun