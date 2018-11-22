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Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Altan'ın tutukluluğu devam edecek

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

22 Kasım 2018 Perşembe 16:07
Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Altan'ın tutukluluğu devam edecek

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Alparslan Altan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmada, eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Alparslan Altan, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Altan, avukatı Erol Aras ve sanık yakınları katıldı.

Dosyaya gelen yazı cevapları ve belgelerin okunmasının ardından söz verilen Altan, tutukluluk haline itirazını dile getirdi.

Altan, tek bir delil dahi olmadan tutuklandığını, tutukluluğuna gerekçe gösterilen delillerin çok sonra dosyasına girdiğini savunarak, dosyasına sonradan giren bu delillerin ise tutukluluğa yetecek nitelikte olmadığını ileri sürdü.

Haksız şekilde tutukluluğun devamı yönünde kararlar verildiği, bu şekilde özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği iddiasında bulunan Altan, 2 yıl 4 aydır devam eden tutukluluğunun makul süreyi aştığını öne sürdü.

Altan, tutukluluğun devamı yönündeki kararların gerekçelerinden birinin Anayasa Mahkemesine yaptığı bireysel başvurunun reddedilmesi olduğunu ifade ederek, "Anayasa Mahkemesi, bu kararında insan hakları incelemesi yapan bir mahkeme gibi değil ceza vermeyi kafasına koymuş bir mahkeme gibi davranmıştır. Kararın altında imzası olanlar bu vebalin altında ezileceklerdir. İleride haksızlıkları saptanacak ve bu karar hukuk fakültelerinde olumsuz örnek olarak okutulacaktır." görüşünü savundu.

Altan, tutuklu bulunduğu sürenin de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Altan'ın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kovuşturmanın genişletilmesi talebi olmaması halinde, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, duruşmanın 12 Şubat 2019'a bırakılması kararlaştırıldı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:07
  1. Duruşma
  2. eski Anayasa Mahkemesi Üyasi Alparslan Altan
  3. Yargıtay 9. Ceza Dairesi

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