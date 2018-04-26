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Eski Anayasa Mahkemesi raportörüne FETÖ'den 10 yıl hapis

FETÖ'nün "Anayasa Mahkemesi abisi" olduğu öne sürülen eski raportör Kılınç, silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

26 Nisan 2018 Perşembe 18:30
Eski Anayasa Mahkemesi raportörüne FETÖ'den 10 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Anayasa Mahkemesi  abisi" olduğu öne sürülen eski raportör Bahadır Kılınç, silahlı terör örgütü  üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanık Kılınç  ve avukatı ile sanığın yakınları katıldı. Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasını yapan Kılınç, FETÖ üyesi  olmadığını, örgütle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

 Anayasa Mahkemesinde baktığı davalarda hukukun gereğini yaptığını,  hiçbir grup ya da kişi adına hareket etmediğini savunan Kılınç, "parlatma  stratejisi çerçevesinde örgüt tarafından Anayasa Mahkemesine getirildiği"  iddiasını kabul etmedi ve öz geçmişini anlattı.  Hakkındaki tanık beyanlarını da kabul etmeyen Kılınç, gizli tanık  "Defne"nin, yasada belirtilen gizli tanıklık şartlarını taşımadığını öne sürerek  ifadelerinin dosyadan çıkarılmasını istedi. Kılınç, "Defne"nin aynı suçun  şüphelisi konumunda bulunduğunu, etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla beyan  verdiğini, tutuklanma tehdidi bulunan gizli tanığın, bağımsız ve tarafsız beyanda  bulunmasının mümkün olmadığını savundu.

Tanık Recep Ünal'ın ifadelerinde geçen "Anayasa Mahkemesinin abisiydi"  iddiasını kabul etmeyen Kılınç, iddianın somut bir delile dayanmadığını öne  sürdü. ByLock kullanmadığını iddia eden Kılınç, Anayasa Mahkemesi Genel  Sekreter Yardımcılığı döneminde HSYK seçimleri için örgüt adına temayül yoklaması  yaptığı iddiasını da kabul etmedi.  Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu öne sürüp beraat  talebinde bulundu.

 Beyanların ardından heyetin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Ahmet  Nazmi Alp, sanık Bahadır Kılınç'ı silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl  hapis cezasına çarptırdıklarını bildirdi.  Hükümle birlikte tutukluluğunun devamına karar verilen Kılınç,  cezaevine götürüldü.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 18:30
  1. Ankara
  2. FETÖ

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