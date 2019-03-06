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Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Altan’a 11 yıl hapis cezası

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:39
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Altan’a 11 yıl hapis cezası

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Eski Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Alparslan Altan’ın duruşması ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından Bölge Adliye Mahkemesinde görüldü.Duruşmaya katılan tutuklu sanık Altan, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt üyesi olmadığını ve isnat olunan suça ilişkin somut delillerin bulunmadığını ileri sürdü. Altan, örgütün sivil imamları tarafından verilen ve patates hat olarak adlandırılan telefon hattını kullandığı iddialarını da reddetti. Gözaltına alındığı 16 Temmuz 2016’da emniyet görevlilerinin yaptığı arama sonucu evindeki telefon ile dijital materyallere el konulduğunu belirten Altan, cep telefonu hattına el konulduğunu, kullandığı iddia edilen patates hattın ise gözaltına alındıktan sonra birkaç gün daha sinyal vermeye devam ettiğinin belirlendiğini ve bu belirlemenin söz konusu hattı kullanmadığının göstergesi olduğunu savundu. Altan, tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep etti.


Duruşmaya verilen aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar okundu. "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu sabit görülen sanık Altan’a "örgütteki konumu, örgütte kaldığı süre ve kastının yoğunluğu" dikkate alınıp alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza, 13 yıl 6 aya çıkarıldı. Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK’nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 11 yıl 3 aya indirildi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:39
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