0553 313 94 23

Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde eski ambalaj fabrikasında meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:46
Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde eski ambalaj fabrikasında meydana gelen patlamada, 4 kişi yaralandı.


Lüleburgaz’ın Büyükkarıştıran beldesinde Orhan Yurtseven’e ait eski ambalaj fabrikasında hurda malzemelerinin alınması sırasında patlama meydana geldi. Hurda malzemeleri spiral makinesi ile kesilirken çıkan kıvılcımın viral içindeki maddeyle teması sonucunda oluştuğu tahmin edilen patlamada fabrika içerisindeki Sadullah Kaymaz (37), Tahsin Koçyiğit (39), Aydın Hökkaş (40) ile Feramiz Köknel (38) yaralandı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamayla beraber oluşan yangın Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleleri Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı
    1. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin..
    2. Salihli Belediyespor’dan topyekün..
    3. Ünlü iş adamlarının FETÖ’ye yardım..
    4. ABD, FaceApp için FBI'ı sahaya sürecek
    5. Süper Lig'de bomba patlıyor! Dünyaca..
    6. Fenerbahçe, Tolga Ciğerci’nin..
    7. F.Bahçe opsiyon kullandı sözleşmesini..
    8. Hafter'in 11 televizyon kanalına..
    9. Deniz Türüç, Galatasaray yolunda
    10. TİKA'nın gönüllü öğrencileri Nijer'de
    11. Yedikleri samandan zehirlenen 3 koyun..
    12. Esen’den hayvan üreticilerine aşı..
    13. Tuşba İlçe Jandarma Komutanı Uzun için..
    14. Putin, Macron ile "İran" ve "Suriye"..
    15. Bilgisayar mühendisliği taban puanları..
    16. 300 bin TL’lik sigara çalan hırsızın..
    17. Eski ambalaj fabrikasında patlama: 4..
    18. Erzincan’da domates üretimi artıyor
    19. Alerjik hastalıklarda tanı ve tedavi
    20. Yuvasından düşen leylek Bünyan..
    21. Diktatör Esed’in kardeşine bağlı..
    22. Üniversite okuyor sandığı oğlunu..
    23. Zargo Toure Gençlerbirliği'nde
    24. Belediye çalışanlarından Kızılay’a kan..
    25. Sanayi sitesinde yangın paniği
    26. MSB: "Irak kuzeyinde başarıyla devam..
    27. Trabzon Valiliği Uzungöl’deki linç..
    28. Hastaneden çıkan yaşlı adama otomobil..
    29. Diyarbakır’da anız ve kurumuş ot..
    30. Bu şampuan bebeklerinizin yüzünü..
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Ali Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı!
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’