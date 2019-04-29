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Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'tan İBB'ye ziyaret

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:24
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'tan İBB'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu, Wulff'u Belediye Sarayı'nın kapısında karşıladı. Wulff, anı defterine, "Avrupa'nın en büyük şehri olan İstanbul'a ve size çok iyi bir gelecek diliyorum." yazdı.

Christian Wulff, yaptığı açıklamada, yeni belediye başkanını görmekten ve tebrik etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu da Wulff'u, İBB'de ağırlamanın onurunu yaşadığını dile getirdi.

Wulff ve İmamoğlu, daha sonra başkanlık makamına geçerek bir süre görüştü.

Wulff'a, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann ve İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel de eşlik etti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Chistian Wulff ve beraberindekiler, İBB'den ayrıldı.


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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:24
  1. Belediye Sarayı
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. İbb
  4. Saraçhane

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