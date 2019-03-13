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Eski Aladağ Kaymakamının FETÖ'den yargılandığı dava

Eski kaymakam Ahmet Ziya Filizer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi

13 Mart 2019 Çarşamba 11:34
Eski Aladağ Kaymakamının FETÖ'den yargılandığı dava

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Filizer katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık Filizer'in avukatı, müvekkili hakkında beyanda bulunan tanık ifadelerini kabul etmediklerini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyoruz. Müvekkilim Ahmet Ziya Filizer hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraat kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Filizer'e ait cep telefonunun bilirkişiye gönderilerek incelenmesine, ayrıca dijital materyaller üzerinde bilirkişi raporu aldırılmasına ve hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle de dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:34
  1. Adli Kontrol
  2. eski kaymakam
  3. FETÖ/PDY davası
  4. sanık avukatı
  5. Savunma

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