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Eski Aladağ Kaymakamının FETÖ'den yargılandığı dava

Eski kaymakam Ahmet Ziya Filizer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla açılan davaya devam edildi

15 Ocak 2019 Salı 14:16
Eski Aladağ Kaymakamının FETÖ'den yargılandığı dava

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Filizer ve avukatı katıldı.

Savunma yapması istenen Filizer, tanık beyanlarını kabul etmediğini, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanık Filizer hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle de dava açılmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:16
  1. erteleme
  2. eski kaymakam
  3. FETÖ/PDY davası
  4. yargılama

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