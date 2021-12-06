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Korona Virüs Eski AK Partili vekilin oğlu Ahmet Rıza Ekici koronavirüse yenik düştü
Korona Virüs

Eski AK Partili vekilin oğlu Ahmet Rıza Ekici koronavirüse yenik düştü

Eski AK Parti milletvekili Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 15:27:00 - 2021-12-06 15:31:51
Eski AK Partili vekilin oğlu Ahmet Rıza Ekici koronavirüse yenik düştü

AK Parti 23. Dönem Denizli Milletvekili Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir Ankara'daki hastanede corona virüs tedavisi gören 32 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Ahmet Rıza Ekici fenalaştı ve yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ekici’nin cenazesi bugün Denizli Hilal Camisi’ndeki törenin ardından Çakmak Mezarlığı'nda defnedildi.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yayımladığı başsağlığı mesajında, "2003-2007 yılları arasında birlikte çalışmaktan onur duyduğum Denizli Devlet Hastanesi Başhekimimiz, önceki dönem Denizli Milletvekilimiz Sayın Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise eski milletvekili Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici’ye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ile başsağlığı dilediğini kaydetti.​​​​​​​

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