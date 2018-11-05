Ziyaettin Yağcı kimdir? Eski AK Parti milletvekili Ziyaettin Yağcı öldü mü?

AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan ve AK Parti Adana 22. dönem Milletvekilliği de yapan Ziyaettin Yağcı, hayatını kaybetti. Peki Ziyaettin Yağcı kimdir?

Ziyaettin Yağcı Gürün'de 1945 yılında doğdu. Ziyaettin Yağcı'nın babası Süleyman annesi ise Fatma'dır. Anadolu Üniversitesi Mahalli İdareler Yönetimi Ön Lisans, İktisat Fakültesi Lisans - Orta İngilizce ve Arapça - İş Adamı - Çalışma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bakan Özel Kalem Müdürü, Adana Belediye Meclis Üyesi ve Meclis Başkanı, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Birlik Vakfı Adana Şube Başkanı - Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi - XXII nci Dönem Adana Milletvekili olan Yacı, evli ve 4 Çocuk babasıydı.