Eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısına silahlı saldırı Eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, evine gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, evine gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Kurtuluş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Narlıdere ilçesi İsmail Cem Sokak’ta meydana geldi.İddiaya göre, Eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, evine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle kapının önünde vurularak yaralandı. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kurtuluş’un durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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