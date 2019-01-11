Eski AK Parti il başkanına şantaj iddiasına tutuklama

ÇORUM (AA) - Çorum'da, eski AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ'a şantaj yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kısa süre önce AK Parti İl Başkanlığı görevinden istifa eden Karadağ ile irtibata geçen E.A, elinde kendisine ait bir ses kaydı ve bilgiler bulunduğunu iddia ederek, Mehmet Karadağ'dan çeşitli taleplerde bulundu.

E.A, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde ses kaydı ve bilgileri internet ortamında yayımlayacağı yönünde şantaj yaptı.

Bunun üzerine Karadağ Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek, suç duyusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında E.A, polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A, çıkarıldığı mahkemece "şantaj yapmak" suçundan tutuklandı.

Uzun süredir AK Parti Çorum İl Başkanlığı yapan Karadağ, 3 Ocak'ta parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, isminin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adayı olarak anıldığını, bu süreçten sonra şantaj amaçlı "siyasi komplo" ile karşı karşıya kaldığını ifade ederek, partisinin zarar görmemesi amacıyla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.