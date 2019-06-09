Eski Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı tutuklandı
Afganistan Başsavcılığı Sözcüsü Cemşid Resuli, eski Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı Keramuddin Kerim'in tutuklanmasının kararlaştırıldığını duyurdu.09 Haziran 2019 Pazar 16:32
Afganistan Başsavcılığı Sözcüsü Cemşid Resuli, basına yaptığı açıklamada, Kerim'in, kadın sporculara taciz iddialarının soruşturulması konusunda mahkemede hazır bulunmadığı gerekçesiyle tutuklama kararı verildiğini söyledi.
Öte yandan FIFA, Keramuddin Kerim'i kadın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tüm futbol aktivitelerinden hayat boyu menetti.
Afganistan Futbol Federasyonunun genel merkezi ve eğitim kamplarında kadın futbolcuların tacize uğradığına ilişkin geçen aylarda medyaya haberler yansımıştı. Haberlerin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, konuyla ilgili soruşturma talimatı vermişti.
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