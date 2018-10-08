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Eski ABD'li bakan Trump ile dalga geçti!

Amerika Birleşik Devletleri Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, katıldığı bir programda Donald Trump ile dalga geçti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:16
Eski ABD'li bakan Trump ile dalga geçti!

CNN televizyonunda Ferid Zekeriya'nın sorularını yanıtlayan Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, ABD Başkanı Donald Trump için "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile arasında benzerlik hissettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Albright, Rusya'nın ABD demokrasisinin altını oymak ve Washington ile müttefiklerinin arasını bozmak için çok çalıştığını kaydetti

Trump'ın Avrupa ve NATO'ya yönelik çıkışlarını hatırlatan Albright, "Trump'ın birçok şekilde Putin için adeta bir hediye olduğunu düşünüyorum." dedi.

"ABD'de karar mekanizmaları çalışmıyor"

Eski Başkan Bill Clinton döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Albright, ABD'de karar mekanizmalarının çalışmadığını öne sürdü.

Putin'e yönelik ılımlı ifadelerinden dolayı ABD'de çokça eleştirilen Trump, NATO'yu ve Avrupa ülkelerini NATO kapsamında verdikleri taahhütleri yerine getirmemesi konusunda eleştirmesi ABD'de tartışmalara neden olmuştu.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 11:16
  1. ABD
  2. Putin
  3. Trump

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