Eski 9. Ceza Dairesi Başkanına yeniden tahliye

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Bölge Adliye Mahkemesi Duruşma Salonu'nda görülen duruşmada, kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Devrimci Karargah gibi davaların onandığı eski Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Başkanı Ekrem Ertuğrul, hakim karşısına çıktı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ertuğrul, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istediğini söyledi. FETÖ ile irtibatının bulunmadığını ileri süren Ertuğrul, örgüte sempati de duymadığını iddia etti.

Örgütün toplantılarına katılmadığını savunan Ertuğrul, meslek hayatı boyunca kimseden talimat ve tavsiye almadığını öne sürdü.

Yargıtay cumhuriyet savcısı ise mütalaa için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma 5 Şubat 2019'a bırakıldı.

Önceki duruşmada da tahliyesine karar verilen Ertuğrul, Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.