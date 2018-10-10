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Eşiyle tartışan ahlaksız koca, tepki görünce dehşet saçtı!

Malatya'da eşi ile arasında çıkan tartışmaya tepki gösteren vatandaşlara sinirlenen Rıza A., 2 tabancayla havaya rastgele ateş etti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri Rıza A.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 23:43
Eşiyle tartışan ahlaksız koca, tepki görünce dehşet saçtı!

Malatya eşi ile arasında çıkan tartışmaya tepki gösteren çevredekilere sinirlenen Rıza A., 2 tabancayla havaya rastgele ateş etti. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri Rıza A.'yı etkisiz hale getirdi.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Rıza A. ile eşi arasında evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Rıza A'nın eşi sokağa çıkarak, çevredekilerden yardım istedi.Komşuların tepki göstermesi üzerine Rıza A. bulunduğu evden sokağa çıkarak, tabancayla rastgele havaya ateş açtı.

Çevredekilerin korku dolu anlar yaşadığı olayda, ihbar üzerine gelen polis ekipleri Rıza A.'yı etkisiz hale getirdi ve 2 tabancaya da el koydu. Ardından Rıza A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 23:43
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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