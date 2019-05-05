Eşiyle kavga edince intihara kalkıştı Kastamonu’nun Araç ilçesinde kavga ettiği eşiyle barışamayan şahıs intihar girişiminde bulundu.

Kastamonu’nun Araç ilçesinde kavga ettiği eşiyle barışamayan şahıs intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçe merkezinde bulunan 5 katlı bir inşaatın çatısına çıkan T.D, intihar girişiminde bulundu. Eşiyle kavga ettiği ve barışmak istediğini söyleyen T.D, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edilerek intihar girişiminden vazgeçirildi. T.D’nin intihar girişimi sırasında Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ise, branda açarak önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.