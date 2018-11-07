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Karısıyla sık sık kavga eden adamın ibretlik hikayesi!

TRT Diyanet’te yayınlanan programda anlatılan ibretlik bir hikaye çağımızda çok yaygın olan eşler arasındaki geçimsizliğin son bulmasının ne kadar kolay olduğunu İslami çerçevede ortaya koyuyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:31

İslam’dan ve İslam’ın getirdiği güzel ahlak anlayışından uzaklaşan günümüz toplumunda karı-koca arasında yaşanan anlaşmazlıklar büyük bir sorun haline geldi. Eşler arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik çağımızda boşanma vakalarının da artmasına neden oluyor.

TRT Diyanet kanalında yayınlanan ‘Yeni Güne Merhaba’ programında anlatılan ibretlik bir hikaye, günümüzde yaygın olan eşler arasındaki geçimsizliğin nasıl giderileceğini İslami çerçevede ortaya koydu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:31
  1. karı
  2. koca
  3. kavga
  5. geçimsizlik

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