Karısıyla sık sık kavga eden adamın ibretlik hikayesi!

İslam’dan ve İslam’ın getirdiği güzel ahlak anlayışından uzaklaşan günümüz toplumunda karı-koca arasında yaşanan anlaşmazlıklar büyük bir sorun haline geldi. Eşler arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik çağımızda boşanma vakalarının da artmasına neden oluyor.

TRT Diyanet kanalında yayınlanan ‘Yeni Güne Merhaba’ programında anlatılan ibretlik bir hikaye, günümüzde yaygın olan eşler arasındaki geçimsizliğin nasıl giderileceğini İslami çerçevede ortaya koydu.