Eşinize neden çiçek almalısınız?

yasemin.com'un haberine göre yapılan araştırmalarda, çiçeklerin insanların üzerinde fark edilir derecede bir rahatlama getirdiği görülmüştür. Hoş kokuları ve rengarenk görüntüsüyle çiçekler daha çok özel zamanlarda alınabilir diye düşünülse de aslında her zaman alınacak güzel bir hediye...

TARTIŞMALARDA KURTARICINIZ BİR DEMET ÇİÇEK OLABİLİR

Problemlerin çözümsüz göründüğü, konuşarak anlaşılamayan durumlarda, ifade etmek istenen bir çok duyguyu bir çiçekle anlatmak mümkün. Kavgaların arkasından eşler bir çiçek alarak yakınlaşabilir, eşinin gönlünü alabilir. Özür dilemenin en zarif hali olan güzel kokulu rengarenk bir çiçek mutlu etmeye yetebilir. Çiçek almaya karar verdikten sonra geriye kalan şey eşinizin hangi çiçeği daha çok sevdiğini araştırmak olacaktır.