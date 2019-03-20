0553 313 94 23

Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Adana’da bir kişi eşinin sevgilisini taşla öldürmekten tutuklandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 09:01
Eşinin sevgilisini taşla öldürdü

Adana’da bir kişi eşinin sevgilisini taşla öldürmekten tutuklandı. Ölen adamın eşi, kızı ve eniştesi de cinayeti bilip gizlemek suçundan sevk edildikleri adliyede serbest kaldı.


Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi 53076. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre taksicilik yapan Cevdet K. (60) evli Yasemin Ü. (50) ile yasak aşk yaşamaya başladı. 1 yıldır ilişki yaşayan Yasemin Ü. bir süre sonra kendi evinden kaçarak Cevdet K.’nin evine yerleşti. Geçtiğimiz pazar günü karısını evine götürmek isteyen inşaat ustası Duran Ü.(54), kızı Fahriye E. ve damadı Selman E.’i de yanına alarak Cevdet K.’nin evine gitti.


Gizli aşk yaşadığı kadının kızı ve damadının eve geldiğini gören Cevdet K., arka kapıdan çıkarak kaçmak istedi. Cevdet K., o sırada evin arkasında bekleyen Duran Ü. ile karşılaştı. Duran Ü., yaşlı adamın kafasına taşla vurduktan sonra kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Cevdet K. çevrede bulunan vatandaşların haber vermesiyle Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak ağır yaralanan şahıs yaşamını yitirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili katil zanlısı Duran Ü., eşi Yasemin Ü., kızı Fahriye ile damadı Selman E.’yi gözaltına aldı. Sorgulanan şüphelilerden Duran Ü.’nün “Bana bıçak çekince kendimi korumak için taşla başına vurdum” dediği öğrenildi.


Cevdet K.’yı öldürdüğü iddia edilen ve adliyeye sevk edilen Duran Ü. tutuklanırken, cinayeti bilip de sakladığı öne sürülen diğer 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere savcılıkça serbest kaldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 09:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlık açıkladı: 2 bin 423 şüpheli yakalandı
    1. Bakanlık açıkladı: 2 bin 423 şüpheli..
    2. Türkiye'ye 2 F-35 uçağı daha yolda
    3. Hakurk Bölgesine hava harekatı
    4. İstanbul anket sonuçları son dakika..
    5. Bu mazlumu Firavun’a teslim etmeyin
    6. Bitki Beslenme ve Gübre Kongresine..
    7. Borsa güne yatay başladı
    8. Kars’ta “Türkiye Güven Huzur..
    9. Aşkale’de “Gençliğin Zaferi Çanakkale”..
    10. AKAUM ve EFSAD’tan “Sade” fotoğraf..
    11. Türk Eximbank GAİB’de Yeni Ürünlerini..
    12. Yahyalı Delialiuşağı Mahallesi Yeni..
    13. EURO 2020 elemelerinde heyecan başlıyor
    14. Yurt dışı üretici fiyat endeksi..
    15. Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak..
    16. Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralı..
    17. FCA'dan Bankacılık grubu UBS'ye şok..
    18. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakurk..
    19. Üniversite ve Kolejden eğitimde örnek..
    20. 2 bin 500 yıllık tarihi Agora’ya genç..
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır
    Camiye saldıran terörist ile Rahip Brunson'ın arasındaki sır