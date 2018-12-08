Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi: Yemek, bulaşık...

Bir ilaç firmasında ilaç mümessili olarak çalışan Serdar M., 2014 yılında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek için evden ayrıldı. Aracını park ettikten sonra indiği sırada dengesini kaybederek yere düştü ve başını kaldırıma çarptı. Bir ağacın dalına tutunarak kalkmaya çalışan Serdar M., yeniden dengesini kaybedip düşmesi üzerine gözlerini hastanede açtı.

Çarpmanın etkisiyle hafızasını kaybeden Serdar M., 34 yıllık yaşamına dair hiçbir şey hatırlamamakla beraber hayatına sıfırdan başladı. Serdar M., eşini bile hatırlamadığını belirtti.

"Hiç kimseyi tanımıyorum. Hastanedeyim ama ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. Nerdeyim? Ben kimim? Hiçbir şey yok o sıra bende. Eşim geldi, bana 'Ne oldu? Bir şey mi oldu? Nasılsın, iyi misin?' diye sorunca ona boş boş bakmaya başladım. Tekrar sorunca ben yanımdakine sordum, 'Bu bayan kim?' dedim, 'Eşin' dediler. 5 yıllık eşimi tanıyamadım. 'Nasıl tanımazsın?' diye eşim beni silkelemeye başladı. Ondan sonra doktorlar beyin kanaması da geçiriyor olabilir diye uyardılar. Yaklaşık 2-2,5 ay hastanede yattım" ifadelerini kullanan Serdar M., ilk başlarda büyük zorluk çektiğini eşinden evlilik cüzdanını istediğini ve evlilik cüzdanını gördükten sonra "Tamam, bu kadın benim eşim" dediğini belirtti.

'Kendinizi tanımıyorsunuz'

Serdar M., 34 yıllık yaşamının iki saniye silindiğini ve başlarda bu durumun oldukça zor olduğunu belirtirken "Kimseyi ama hiç kimseyi tanımıyordum. İlk zamanlar büyük sıkıntılar yaşadım. Eşimi, annemi tanıyamadım. Herkes gelip kendini tanıtmaya başladı. İlk zamanlar o kadar çok geldiler ki o zaman biraz da kafam karıştı, biraz boğuldum, bunaldım, ne yapacağımı kime nasıl davranacağımı da bilemiyordum. Kendinizi tanımıyorsunuz, kim olduğunuzu, ne yapmanız gerektiğini, nasıl davranacağınızı bilmiyorsunuz çok zordu" diye konuştu.

'O süreci atlatmak uzun ve zor oldu'

Eşinin yaşadığı hafıza kaybı sonrası ilk başlarda oldukça zorlandığını belirten Nurşah M., arkadaşlarının eşine ilk zamanlar inanmadıklarını ifade etti. Eşinin arkadaşlarının ise Serdar M.'ye, "'Senin sarışın, uzun boylu bir karın var. Birazdan gelince görürsün' demişler. Ben de ne sarışın ne de çok da uzun boylu bir kadınım. Hastaneye gittiğimde doğal olarak eşim bana bir baktı, bir de arkadaşlarına baktı sonra 'Hani benim eşim uzun boylu sarışın biriydi?' deyince ben şok oldum. O süreci atlatmak çok uzun ve zor oldu. Ben de 'Arkadaşların seninle şaka yapmışlar. Senin hafızanı kaybettiğine inanmıyorlar' diye anlatmaya çalıştım" diye konuşan Nurşah M., 4-5 ay boyunca kendisini, ailesini ve arkadaşlarını eşine yeniden tanıtmakla uğraştığını belirtti.

'Yumurta bile kıramazdı'

Nurşah M., eşinin hafızasını kaybetmesinden önce yumurta bile kırmadığını fakat yaşanan olaydan sonra eşinin kabuğuyla yumurta kırmaya çalıştığını gördüğünde şaşkınlığını gizleyemediğini ifade etti.

Nurşah M., yaşanan kazayı avantaja çevirdiğini "Kazadan önce bir tavaya bile yumurta kırmışlığı yoktu, bir gün eve geldiğimde yumurtayı kabuğuyla beraber kırmaya çalışmıştı, öyle bir insandı. Kazadan sonra ise bir anda kendi kendine evde saç kavurma yapan bir adam oldu. Ağlayacaktım sevinçten. Bu durumu avantaja çevirmeyi de o anda düşündüm. Avantaja da çevirdim, önceden sen yemek yapardın, temizlik yapardın, bulaşık yıkardın diye anlattım ona hep. Yapar mıydı? Asla yapmazdı ama şu anda yapıyor her şeyi" ifadeleriyle anlattı.