0553 313 94 23

Eşinin "FETÖ'cü" diye ihbarda bulunduğu öğretmen beraat etti

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin barışma teklifini kabul etmediği için "FETÖ'cü" diye ihbarda bulunduğu öğretmen beraat etti

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:24
Eşinin "FETÖ'cü" diye ihbarda bulunduğu öğretmen beraat etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşinin ihbarda bulunması sonucu Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan öğretmen beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Gökhan Ç, boşanma aşamasındaki eşinin kendisine iftirada bulunduğunu savundu.

Eşinin, barışma teklifini kabul etmediği için kendisi hakkında ihbarda bulunduğunu ifade eden Gökhan Ç, şunları söyledi:

"Çocuğumu göstermemekle tehdit etti. Üniversiteden mezun olunca birçok dershaneye özgeçmişimi içeren belge bıraktım. Zamanında bu örgütün dershanesinden dönüş oldu. 'Sen temiz yüzlü birine benziyorsun' diyerek beni işe aldılar. Eşimin iddialarına göre ben örgüt yöneticiliği yapmışım, kesinlikle ben örgüt yöneticiliği filan yapmadım. Yüksek lisans yaptığım için askere gidemedim. Hayatımda silah dahi tutmadım. Evde telefondan oyun oynardım. Eşim 'ByLock kullanıyor' diye ihbar etmiş. Eşimin kastettiği bir oyundur. ByLock programının varlığını medyadan öğrendim. Bank Asya'da daha önce eşimle beraber açtığımız ortak hesap vardır. Bu hesabı açmamızın amacı doğacak çocuğumuzun masraflarını karşılamak içindir."

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Gökhan Ç'nin beraatına hükmetti.

Öte yandan 2.Ağır Mahkemesi'nde görülen başka bir duruşmada FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan askeri öğrenci Necmettin I. ise 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:24
  1. boşanma aşaması
  2. FETÖ
  3. İhbar
  4. kayseri
  5. yargılanma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yeni iddianame
    1. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin..
    2. Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına..
    3. Oltasında takılan balığa kendisi bile..
    4. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz..
    5. 19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
    6. Yerli kömür üretiminde rekor kırıldı
    7. Trump'ın tehdidi sonrası tartışılan..
    8. Eşinin "FETÖ'cü" diye ihbarda..
    9. Rusya'dan Suriye'de "güvenli bölge"..
    10. İran'da ekonomik kriz hırsızlık..
    11. Saadet Partisi'nde iki isim daha belli..
    12. Fenerbahçeli futbolcular kanser..
    13. Altay Kulübü 105 yaşında
    14. Youtube'dan flaş karar! O videolar..
    15. Piyasalarda gün ortası
    16. Engelli milli atıcılara altın hediye..
    17. Safranbolu konakları beyaz örtüyle..
    18. Yemen görüşmelerinin ikinci turu..
    19. Trafik kazaları MOBESE kameralarında
    20. Dondurucu soğuklar, yaban hayatını..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var