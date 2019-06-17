Eşinin bıçakladığı kadın tedavi altına alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi altına alındı. İlçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Bayram Ö. (66) ve eşi Fatma Ö. (66) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Ö. eşini bıçaklayıp evden kaçtı. Komşuların haber vermesiyle eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan Fatma Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Bayram Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.