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Eşinin bıçakla saldırdığı kadını jandarma kurtardı! Saldırgan ayağından vuruldu

Ankara Sincan'da kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:15
Eşinin bıçakla saldırdığı kadını jandarma kurtardı! Saldırgan ayağından vuruldu

Ankara'da kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan kadın, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sincan ilçesi Temelli semtinde yaşayan S.A, kocası M.A. ile çarşıda ailevi problemler nedeniyle tartışmaya başladı.

S.A, kocası M.A'nın bıçakla saldırması üzerine yakınındaki bir terzi dükkanına sığınarak kapıyı kilitledi.

Terzi dükkanına girmeye çalışan M.A. kendisini engellemek isteyen arkadaşı P.S'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'ya elindeki bıçağıbırakarak teslim olması uyarısında bulundu.

Jandarma ekipleri, uyarıları dikkate almayan M.A'yı ayağından silahla vurarak etkisiz hale getirdi.

P.S. ve gözaltına alınan M.A. hastaneye kaldırıldı.

Jandarmaekiplerinin müdahalesiyle olaydan yara almadan kurtulan S.A. koruma altına alındı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:15
  1. Ankara
  2. Sincan ilçesi Temelli semti
  3. jandarma ekipleri

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