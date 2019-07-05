Eşinin amcası tarafından öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde alışveriş yapmak için cadde üzerinde eşi ve bebeğiyle yürürken eşinin amcası tarafından vurularak öldürülen genç, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde toprağa verildi.

19 yaşındaki Alperen Kahraman, eşi ve bebeğiyle birlikte alışveriş yapmak için Omurtak Caddesi üzerinde yürürken eşinin amcası Durmuş S. tarafından kurşunlanarak olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayda seken kurşunlar sebebiyle bölgedeki 2 kişi de yaralanmıştı. Alperen Kahraman, bugün Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Kahraman’ı son yolculuğunda ailesi, akrabaları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Köy camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Kahraman, köy mezarlığına defnedildi.