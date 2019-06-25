Eşini ziyarete gitti, yakalandı Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi’ne ziyarete gelen ve araması olan şahıs yakalandı.

Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi’ne ziyarete gelen ve araması olan şahıs yakalandı.



Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapmak suçuyla tutuklu olan M.G. isimli şahısı ziyarete gelen imam nikahlı karısı K.B. hırsızlık suçundan arandığı tespit edilip yakalandı. K.B. isimli yakalanan şahıs Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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