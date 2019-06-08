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Eşini yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

Hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşini silahla yaralayarak olay yerinden kaçan ve daha sonra hayati tehlikesi bulunan kadının tedavi gördüğü hastanede gözaltına alınan şüpheli, adliyeye götürüldü

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:01
Eşini yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de eşini yaralayarak firar eden ve daha sonra kadının tedavi gördüğü hastanede yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce iflas eden H.E.C, 5 Haziran Çarşamba günü, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Ayşegül C'yi tabancayla karnından, kollarından ve kalçasından yaraladı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, hayati tehlikesi bulunan kadın İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı kadının tedavi gördüğü hastaneye giriş yaptığı tespit edilen şüpheli, hastane çevresinde önlem alan polislerce gözaltına alındı.

Şüpheli H.E.C'nin ilk ifadesinde, hastaneye karısını öldürmeye gittiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına gülerek "Çok pişmanım." dedi.

Ayşegül C'nin 1 Haziran'da Kocasinan Polis Merkezi'ne giderek şüpheliyi şikayet ettiği ve şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, şüphelinin kendisiyle konuşmak istememesi sebebiyle Ayşegül C'yi silahla yaraladığı belirtildi.

Şüphelinin daha önce kızı E.K'nin kayınpederi A.V.K'yi de tabancayla yaraladığı ve bu sebeple 7,5 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

H.E.C'nin 12 tehdit, 4 kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi suçlardan kaydının bulunduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 15:01
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