0553 313 94 23

Eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen direksiyon hocasını öldüren şahıs hakim karşısına çıktı

Manisa’da boşanmaktan vazgeçtiği eşini ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen direksiyon hocasını tabanca ile vurarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı.

19 Şubat 2019 Salı 19:22
Eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen direksiyon hocasını öldüren şahıs hakim karşısına çıktı

Manisa’da boşanmaktan vazgeçtiği eşini ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen direksiyon hocasını tabanca ile vurarak öldüren şahıs hakim karşısına çıktı. Eşini hala sevdiğini söyleyen sanık, direksiyon hocasını da kendisini tehdit ederek "Adam olsaydın da karına sahip çıksaydın" sözleri üzerine öldürdüğünü söyledi.


Manisa’nın Yunusemre ilçesinde boşanmaktan vazgeçtiği iki çocuğunun annesi Deniz A.’yı (25) ormanlık alanda öldürdükten sonra eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği direksiyon hocası Murat Ç.’yi (32) bir kafede vurarak öldüren Ramazan A.’nın ilk duruşması görüldü. Manisa Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada maktul Deniz A’nın babası Battal Tülü, vekili Özlem İpek Şahin, maktul Murat Ç.’nin eşi Arzu Ç. ve vekili İlyas Akbaşlı ile sanık Ramazan A., vekili Ümit Rona ve Emin Uz yer aldı.


Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, tasarlayarak öldürme ve tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlarından yargılanan sanık Ramazan A., duruşmada polise verdiği ifadenin doğru olduğunu belirtti. 2011 yılında eşiyle kaçarak evlendiklerini ve kendisini eşine ve çocuklarına adadığını dile getiren Ramazan A., “Fabrikada çalışıyordum. Fabrikadan kalan zamanlarda da simit satıyordum. Çocuklarımız olunca ekonomik olarak daha da sıkıştık fakat ben çalıştığım fabrikada marketlerden aldığım fıstıkları da satarak para kazanıyordum. Çünkü kendimi aileme adamıştım. Eşimi halen daha seviyorum. Çok mutlu bir evliliğimiz vardı. Ev aldık. Eşim de bana fabrikada çalışarak, ödemeye yardımcı olacağını söyleyerek çalışmaya başladı” diye konuştu.


Eşinin 2018 yılı başında ehliyet almak için gittiği kursun ardından davranışlarının değiştiğini söyleyen Ramazan A., “Benim okuma yazmam yoktu. Ehliyet alamıyordum, bari eşim alsın dedim. Deniz, ehliyet kursuna gitmeye başladıktan sonra o güne kadar hiçbir sorun yaşamadığımız Deniz’in davranışları değişti. Bana ve çocuklarıma karşı ilgisiz davranmaya, ev işlerini yapmamaya başladı. Sırf sorun çıkmasın diye çocukların çamaşırlarını bile ben yıkar oldum. Deniz, aramızdaki karı koca ilişkisini sonlandırdı. Sürekli olarak beni reddetmeye başladı. Ne zaman yaklaşsam beni itekliyordu. Uyuyunca sarılıp sadece kokluyordum. Ancak ben o zamanlar durumun hangi sebeplerden olduğunu anlayamamıştım” dedi.


Eşinin telefonunda direksiyon hocası Murat Ç.’ye ait fotoğraf gördüğünü ve bunu eşine sorduğunda geçiştirdiğini ifade eden sanık Ramazan A., “Ben eşimin cep telefonunda Murat Ç.’ye ait fotoğrafın bulunduğu abone ile yapılmış mesajlaşmalar gördüm. Ayrıca telefonun son silinenler bölümünde Murat Ç.’ye ait bir fotoğraf gördüm. Eşime sorduğumda bilmiyorum diyerek geçiştirdi. Ben de okuma yazmam olmadığı için mesajlarda ne olduğunu bilmiyordum. Bu konu kapandı. Daha sonra eşimin çalıştığı klima üreten fabrikaya gittiğimde eşimin o gün işe gitmediğini öğrendim. Fabrika önünde Deniz’in anne ve babasını aradığımda geldiler, durumu anlattım. Hepimiz Deniz’i bekledik. Fabrikada olduğunu söyleyen Deniz, babasının ısrarı üzerine Ayşe’deydim dedi. 10 Nisan 2018’de fiilen ayrıldık. Bu süre zarfında Deniz’in arkadaşı Ayşe’nin yanında olmadığını bizzat Ayşe ile konuşarak öğrendim” dedi.


Ramazan A., anlaşmalı boşanma dilekçesi verdiklerini fakat Deniz’in ısrarı üzerine yeniden barıştıklarını ve ilk mahkemede boşanmaktan vazgeçmeyi kararlaştırdıklarını söyleyerek, “Barıştıktan sonra Manisa eski Emekliler Parkı civarında görüştük. Bana Murat Ç. ile bir kez birlikte olduklarını fakat aralarında bir şey yaşanmadığını söyledi. Ağladık ve ayrıldık. Son olarak olayın yaşandığı gün Deniz beni aradı, buluşalım dedi. Ben otobüsle giderek kuyumcular çarşısında Deniz ile buluştum. Kahvaltı yapmak için sevgiliyken de birlikte gittiğimiz Uncubozköy Mahallesi’nde yer alan göletteki belediye tesislerine gitmeyi kararlaştırdık. Oraya gittik. Deniz’in morali bozuldu ve ağlayarak konuşmaya başladı. Bana sen ne biçim adamsın dedi. Ben de yoksa sen bu adamla yattın mı dedim. Evet yattım, sen adam mısın, sen erkek misin, ben onunla mutluydum dedi. Bu konuşmaları yaparken yere oturmuştuk. Kendimi kaybettim ve belimde taşıdığım tabanca ile Deniz’in başına yakın mesafeden ateş ettim. Ne yapacağımı bilemeyip Uncubozköy’e indim. Amaçsız bir şekilde taksiye binip eski garaj mevkiine gittim. Orada biraz yürüdüm, sonra yine taksiye bindim. Murat Ç.’nin direksiyon eğitimi verdiği yere gittim. Murat Ç.’nin arabasına bindim. Kafeye gittik. Ben konuşmaya geldim dedim. Böyle bir şey var mı, yoksa işime bakayım dedim. ‘Adam olsaydın da karına sahip çıksaydın’ sözleri üzerine onu da vurdum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Pişmanım” dedi.


Savunmanın ardından tanıklar dinlendi. Tanıkların dinlenmesinin ardından Deniz A.’nın babasının vekili Özlem İpek Şahin ve Arzu Ç.’nin vekili İlyas Akbaşlı söz alarak, şikayetçi olduklarını ve sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme olayda adı geçen diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.


Olay geçtiğimiz yıl 24 Nisan’da Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Eşi Deniz A.’yı kent ormanında tabanca ile vurarak öldüren Ramazan A., daha sonra eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği direksiyon hocası Murat Ç.’yi vurarak öldürdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 19:22
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilanço ağırlaşıyor! Bulunan cansız beden sayısı 11'e yükseldi
    1. Bilanço ağırlaşıyor! Bulunan cansız..
    2. Benfica-Galatasaray maçını Rumen hakem..
    3. İsrail askerleri Gazze sınırında 20..
    4. Kırşehir’de AK Parti İl Genel Meclisi..
    5. Bel fıtığı nedir? Tedavi yöntemleri..
    6. Çankırı’da ’Narko Rehber Farkındalık..
    7. "Düşük hapı" satan şüpheliye yeniden..
    8. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz antrenmana..
    9. Zenit-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem
    10. MHP'den İP'e geçen Burhanettin Kocamaz..
    11. Güney Kore'de saunada yangın: 2 ölü,..
    12. "Seçim kampanyamıza Eyüpsultan'dan..
    13. "Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek"
    14. DSP İstanbul Büyükşehir Belediye..
    15. HDP Grup Toplantısı
    16. Seçim öncesi İYİ Parti-CHP ortaklığı..
    17. Çöken yolda dev çukur oluştu
    18. Burhanettin Kocamaz’ın Mersin’deki..
    19. Samsun’da FETÖ’den 2 komiser..
    20. Güney Kore'den Kuzey Kore'nin nükleer..
    21. Karabükspor’da TY Elazığspor maçı..
    22. ‘Süper Ay’ İstanbul semalarında
    23. Sokak ortasında eşini darp eden adama..
    24. Geçici aday listeleri seçim..
    25. Tekirdağ’da gün batımında..
    26. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan..
    27. DEAŞ'ın Irak'ta kaçırdığı sivillerden..
    28. Uyuşturucu ticaretine 13 yıl 9 ay hapis
    29. İspanya Süper Kupası'na gelir ve imaj..
    30. Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü