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Eşini ve kızını pilates topuyla öldürdü! Kan donduran olay

Malezya'da anestezi uzmanı olan bir doktorun, eşi ve 16 yaşındaki kızını içine karbon monoksit doldurduğu bir pilates topu yardımıyla öldürdüğü iddia edildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 18:58
Eşini ve kızını pilates topuyla öldürdü! Kan donduran olay

Hong Kong'da Malezyalı bir doktor hakkında, eşi ve kızını pilates topu yardımıyla öldürmek suçlamasıyla dava açıldı.

Savcılık, 53 yaşındaki anestesizt Khaw Kim-sun'un 2015 yılında bir araç içerisinde ölü halde bulunan eşi ve 16 yaşındaki kızının ölümünden sorumlu olduğunu iddia etti.

Savcılığın iddiasına göre Khaw, içerisine karbon monoksit doldurduğu pilates topunu eşinin arabasına yerleştirdi ve topun yavaş yavaş hava kaçırmasını sağlayarak eşi ve kızının ölümüne neden oldu. Malezyalı doktor, 2015 yılında gerçekleşen olayla ilgili olarak yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Park halindeki araçta ölü bulunan anne kızın otopsisinin ardından polis harekete geçmiş, araçta bulunan havası inmiş topu farkedince de durumdan şüphelenerek gerçeği ortaya çıkarmıştı.

Savcılığın iddiasına göre Malezyalı doktor, kendisinden boşanmayı kabul etmeyen eşini tasarlayarak öldürdü ancak 16 yaşındaki kızının aynı araçta olmasını beklemiyordu.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 18:58
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