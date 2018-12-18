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Eşini ve kızını öldüren emekli astsubay toprağa verildi

18 Aralık 2018 Salı 16:46
Eşini ve kızını öldüren emekli astsubay toprağa verildi

BURDUR (AA) - Burdur'da, tartıştığı eşini ve kızını silahla öldürdükten sonra intihar eden emekli astsubayın cenazesi defnedildi.

Muzaffer Danış'ın (50) cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınları tarafından Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ulu Cami'ye getirildi.

Namaz öncesi Danış'ın kız kardeşi Elif tabuta sarılarak ağladı. Tabutun üstüne asker şapkası ve çiçek konuldu.

Muzaffer Danış'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Sultan Dere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç da katıldı. Kılıç ve Çankal, Danış'ın 85 yaşındaki annesi Şerife Danış'a başsağlığı diledi.

Şerife Danış, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 yıldır oğlunu görmediğini, dünyada ona doyamadığını söyledi.

3 çocuk babası Muzaffer Danış, 16 Aralık'ta Dede Korkut Caddesi'ndeki evinde tartıştığı eşi ve kızını silahla öldürmüş, ardından başına ateş etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:46
  1. Burdur
  2. Cenaze töreni
  3. cinayet
  4. Muzaffer Danış

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