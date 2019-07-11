Eşini ve kayınbabasını öldüren zanlı tutuklandı

Adana’da eşini ve kayınbabasını öldürüp, kayınvalidesini ağır yaralayan astsubay tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 11’inci katında dün meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce Adana’da astsubay olarak göreve başlaşan ve 3 ay önce de Büşra Güçlü (21) ile evlenen Ertuğrul Güçlü (22), dün işten çıktıktan sonra eşi, kayınbabası Cemal Ünlükıraner’in (58) evinde olduğu için oraya gitti. Güçlü, burada eve gitmek isteyince çıkan tartışma sonrası eşini ve kayınbabasını öldürüp kayınvalidesi Sultan Ülnükıraner’i (52) de ağır yaraladı. Daha sonra da olay yerine gelen polise teslim oldu. Zanlı emniyete götürülerek sorgulanırken, ağır yaralı kayınvalide hastanede tedavi altına alındı. Ölen eşi ve kayınbabası da adli tıpta otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Astsubay ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı astsubay çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.