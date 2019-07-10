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Eşini ve kayınbabasını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’da eşini ve kayınbabasını öldürüp, kayınvalidesini ağır yaralayan astsubay adliyeye sevk edildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:57
Eşini ve kayınbabasını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Adana’da eşini ve kayınbabasını öldürüp, kayınvalidesini ağır yaralayan astsubay adliyeye sevk edildi.



Olay, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 11’inci katında dün meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce Adana’da astsubay olarak göreve başlaşan ve 3 ay öncede Büşra Güçlü (21) ile evlenen Ertuğrul Güçlü (22), dün işten çıktıktan sonra eşi, kayınbabası Cemal Ünlükıraner’in (58) evinde olduğu için oraya gitti. Güçlü, burada eve gitmek isteyince çıkan tartışma sonrası eşini ve kayınbabasını öldürüp kayın validesi Sultan Ülnükıraner’i (52) de ağır yaraladı. Daha sonrada olay yerine gelen polise teslim oldu. Zanlı emniyete götürülerek sorgulanırken ağır yaralı kayınvalide hastanede tedavi altına alındı. Ölen eşi ve kayınbabası da adli tıpta otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Astsubay ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı astsubayın adliyeye giderken ağladığı gözlendi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:57
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