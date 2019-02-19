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Eşini tabancayla yaralayan sanığa hapis cezası

Kendisini aldattığını düşündüğü eşini tabancayla vurarak ağır yaralayan koca, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

19 Şubat 2019 Salı 13:23
Eşini tabancayla yaralayan sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendisini aldattığını düşündüğü eşini tabancayla vurarak yaralayan sanığa, 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Süleyman D. (31), mağdur eşi Esma D. (25) ve avukatları hazır bulundu.

Sanık Süleyman D, eşinin kendisini aldattığını düşündüğünden dolayı zaman zaman aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Gece geç saatlerde eşinin kendisini aldattığı kişi ile telefonda görüştüğü sırada yakaladığını öne süren sanık Süleyman D, "Uyuşturucu kullanıcısıyım, uyuşturucunun etkisiyle bir anlık kıskançlık yüzünden kurusıkı tabanca ile bir el ateş ettim. Daha sonra evden ayrıldım, tabancayı da dışarıda attım. Çok pişmanım, kendim için değil 2 çocuğum için ikinci bir şans istiyorum." diye konuştu.

Eşinden şikayetçi olmadığını belirten Esma D. ise olay günü tartıştıklarını ve daha sonra barıştıklarını anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık Süleyman D'ye, "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Merkez Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde geçen yıl 24 Eylül'de boşanma aşamasında olan Süleyman D, eşi Esma D. arasında kavga çıkmıştı. Süleyman D, eşini tabancayla ağır yaralamış, ardından bıçakla tehdit etmişti.

Esma D, hastanede tedavi altına alınmış, gözaltına alınan Süleyman D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:23
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