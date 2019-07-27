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Eşini silahla yaralayan kişinin görüntüsü güvenlik kamerasında

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:23
Eşini silahla yaralayan kişinin görüntüsü güvenlik kamerasında

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, eşini tüfekle yaralayan kişinin, tüfekle olay yerine gidişi ve kaçış anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Mercan Sokak'ta 19 Temmuz'da meydana gelen olayda, bir süre önce tartıştığı eşi Ayla T'yi, sokakta yürüdüğü sırada tüfekle yaralayan Mevlüt T'nin, saldırıdan önceki anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera kaydında, Mevlüt T'nin bisikletle sokağın köşesine gelerek beklediği, sokaktan eşi geçtiği sırada, bisikletten tüfeği alarak eşinin peşinden koştuğu görülüyor. Saldırı sonrası tüfeği yere atarak bisiklete binen Mevlüt T'nin, hızla olay yerinden uzaklaşma anı da görüntüler arasında yer alıyor.

Bafra ilçesinde 19 Temmuz'da yaşanan olayda, eşinin saldırısı sonucu bacaklarından yaralanan Ayla T, Bafra Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilmişti.

Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan saldırganın, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu, olay günü cezaevinde izinli çıktığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:23
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