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Eşini öldürüp cesetle teslim olan şüpheli hakkında iddianame

Bahçelievler'de eşi Fatma Erdoğan'ı bulundukları araçta başından vurarak öldürdüğü ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde dolaştıktan sonra cesetle birlikte polis merkezine teslim olduğu iddia edilen şüpheli Eren Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı- İddianamede maktule Fatma Erdoğan'ın, öldürülmeden 15 dakika önce polisi arayarak eşi tarafından araç içerisinde rehin tutulduğunu söyleyip ihbarda bulunduğu bilgisine yer verildi

06 Ağustos 2019 Salı 10:55
Eşini öldürüp cesetle teslim olan şüpheli hakkında iddianame

İSTANBUL (AA) - Boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma Erdoğan'ı bulundukları araçta başından vurarak öldürdüğü ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde dolaştıktan sonra cesetle birlikte polis merkezine teslim olduğu iddia edilen Eren Erdoğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi de 11 Temmuz 1996 yılında doğan maktule Fatma Erdoğan ile şüpheli Eren Erdoğan arasında boşanma davasının sürdüğü anlatıldı.

Olay günü şüpheli ile maktulün HTS kayıtlarına göre birlikte Bakırköy'deki bir AVM'ye gittikleri belirtilen iddianamede, daha sonra buradan ayrılarak Bahçelievler'deki başka bir AVM'ye gitmek üzere yola çıktıkları kaydedildi.

- 155'i arayarak yardım istedi

İddianamede, olay günü olan 16 Mart saat 20.43'te maktulün 155 Polis İmdat hattını arayarak, görevli polis memuruna, "davalık olduğu eşinin kendisini araçta kilitli olarak esir aldığı" şeklinde ihbarda bulunduğuna dikkati çekildi.

Yine HTS kayıtlarına göre, söz konusu ihbardan yaklaşık 10-15 dakika sonra şüphelinin tabanca ile Fatma Erdoğan'a 2 el ateş ettiği belirtilen iddianamede, olay gerçekleştikten sonra şüphelinin Başakşehir ilçesi istikametine doğru gittiği ve eşine ait cep telefonunu burada attığı kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Eren Erdoğan'ın kullandığı araçla Başakşehir'den sonra Sarıyer'den Anadolu Feneri istikametine gittiği anlatılarak, saat 22.00 sıralarında Beykoz civarına gelen şüphelinin, daha sonra FSM Köprüsü üzerinden tekrar Avrupa Yakası'na geçip Küçükçekmece ilçesine doğru yol aldığı ifade edildi.

Şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, olay günü eşiyle buluşup Bakırköy'deki bir AVM'de sinemaya gittiklerini söyleyen şüpheli, daha sonra buradan ayrılarak Bahçelievler'deki AVM civarına geldiklerini aktardı.

Burada araç içindeyken eşiyle aralarında tartışma yaşandığını beyan eden şüpheli Eren Erdoğan, korkutmak amacıyla çıkardığı silahının ateş aldığını öne sürdü.

Şüpheli Erdoğan, ifadesinde, olayın ardından araçla Halkalı istikametine giderek hastane bulmaya çalıştığını ve araçta oldukları süre içerisinde maktulenin 155'i aramadığını belirterek, olayı gerçekleştirdikten sonra Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi’ne gittiğini, 112'ye en çabuk bu şekilde ulaşabileceğini düşündüğünü savundu.

- Şüpheli 22.45'te polis merkezine gitti

İddianamede, kollukça hazırlanan olay tutanağında şüphelinin saat 22.45 sıralarında polis merkezine gittiğine vurgu yapıldı.

İddianamede, dosyadaki 155 Polis İmdat Hattı kayıtları nazara alındığında, şüphelinin öldürme olayını gerçekleştirmeden önce maktuleyi hürriyetinden yoksun bıraktığının anlaşıldığı bilgisine yer verildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora da değinilen iddianamede, Fatma Erdoğan'ın baş bölgesine 2 kurşun isabet ettiği vurgulandı.

İddianamede, şüphelinin "eşe karşı kasten öldürme", "eşe karşı silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıldan 13 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanan iddianame, mahkemeye gönderildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:55
  1. Eren Erdoğan
  2. Eşini öldürüp cesetle teslim olan şüpheli hakkında iddianame
  3. Fatma Erdoğan

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