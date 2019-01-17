Eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

İSTANBUL (AA) - Şişli'de boşanmak isteyen eşi Leyla Karal'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Karal'ı, mahkeme, yasalarda "haksız tahrik" veya "iyi hal" adıyla uygulanan herhangi bir indirim yoluna gitmeden "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya tutuklu sanık Ali Karal katıldı. Sanığın kızı Cansu Karal'ın, müdahil aile avukatlarıyla beraber oturarak katılım sağladığı duruşmada, müdahil Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını da avukat Hatice Boz temsil etti.

Beyanı sorulan bakanlık avukatı, sanığın, eşini tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirme kastıyla gerçekleştirdiği öldürme eylemi nedeniyle cezalandırılmasını, hakkında takdiri ve haksız tahrik indirimleri uygulanmamasını talep etti.

Söz alan diğer müdahil aile avukatlarıysa, mütalaaya genel olarak katıldıklarını ancak kamera görüntülerine yansıdığı kadarıyla cinayetin tasarlanarak işlendiğinin görülmesi nedeniyle aynı zamanda, "tasarlanan cinayet" hükmünden de ceza verilmesini istedi.

- "Babamın iyi bir baba olması yaptıklarını haklı göstermez"

Beyanda bulunan sanık Ali Karal ise, "Benim çocuklarım, benim nasıl bir baba olduğumu bilirler. Ben cani değilim, benim bütün hayatım evime ve çocuklarıma adanmıştır. Eşimi öldürmek gibi bir niyetim olmadı." diye konuştu.

Sanığın avukatı Şerafettin Adliğ de, "Müvekkilimin cani gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz. Haksız tahrik indirimi uygulanmasını ve takdiri indirim hükümlerinden yararlandırılmasını talep ediyoruz. Tasarlama iddiasını da kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.



Söz alan müdahil Cansu Karal ise "Babamın iyi bir baba olması, bize bakması, bizimle ilgilenmesi yapmış olduklarını haklı göstermez. Yaptığının cezasız kalmamasını istiyorum." dedi.

- İndirimsiz, ağırlaştırılmış müebbet cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ali Karal'ın, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Cinayetin, canavarca hisle, tasarlayarak veya eziyet çektirme durumuyla işlenmesi gerekçesiyle ceza verilmesi taleplerinin, gerçekleşmediği için reddine hükmeden heyet, sanığın, "hakaret edilme, ağır kelimeler kullanma, erkekliğine laf etme, olay öncesi yüzüne tükürme ve haksız tahrike uğrama" şeklindeki savunmalarının da kanıtlanamadığını bildirdi.

Sanığın savunmasının bir an için gerçek olduğunun kabul edilmesi durumunda, eylemin haklılığına ilişkin hukuka uygun ve yasanın hedeflediği haksız tahrik hükmünün uygulanmasını gerektirir nedenler olarak kabul edilemeyeceğini de aktaran heyet, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerine ilişkin indirim uygulamadı.

Mahkeme heyeti, sanığın yargılamada ortaya koyduğu davranışları ve pişmanlıktan söz etmesi dışında yargılamanın seyrine katkı verecek olumlu bir davranışının bulunmaması nedeniyle takdiri indirim hükümlerine başvurulmadığını da dile getirdi.

- Bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Karal'ın 7 Şubat 2018'de Şişli'de sokakta karşılaştığı ve kendisine boşanma davası açan eşi Leyla Karal ile tartıştığı, tartışmanın ardından Karal'ın, Leyla Karal'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

Karal'ın, "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.