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Eşini öldüren Kenan Demirdağ davasında mütalaa

Kurban Bayramı’nda 12 yıllık eşi Alime Demirdağ’ı 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kenan Demirdağ’ın davasında savcı mütalaasını açıkladı.

19 Şubat 2019 Salı 12:00
Eşini öldüren Kenan Demirdağ davasında mütalaa

Kurban Bayramı’nda 12 yıllık eşi Alime Demirdağ’ı 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kenan Demirdağ’ın davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Kenan Demirdağ’ın bıçak ile Alime Demirdağ’ın hayati bölgelerini birden fazla kez yaraladığı belirtildi. Savcı mütalaasında sanık eş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.


Bahçelievler’de 2017 yılında Kurban Bayramı’nın ikinci günü eşi Alime Demirdağ’ı 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kenan Demirdağ’ın yargılandığı davanın 6. celsesinde mütalaa sunuldu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Kenan Demirdağ ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Duruşmada avukat Mustafa İlteriş Oğuz’un mahkeme heyetine sunmuş olduğu dilekçesi okundu. Müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Büşra Öztürk, sanığın cezalandırılmasını istediklerini ve olayda haksız tahrik bulunmadığını bu nedenle indirim yapılmasını istemediklerini ifade etti.


Müşteki avukatlarının dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Esas hakkındaki mütalaada, olay günü maktul Alime Demirdağ’ın Balıkesir’den İstanbul’a döndüğü ve sanığın bunun için otogara giderek maktulü karşıladığı anlatıldı.


Evde çıkan tartışmada sanığın ekmek bıçağı ile maktulü boyun bel arasında kalan bölgede birden fazla kez bıçakladığının vurgulandığı mütalaada, sanığın maktulü evde bırakıp Bakırköy Adliyesindeki polis noktasına gelerek teslim olup gözaltına alındığı belirtildi.


Mütalaada yer verilen müşteki N.L’nin beyanlarında, maktul ile sanık arasında anlaşmazlık olduğu ve maktulün sığınma evine gittiği, sanığın olaydan önceki günlerde maktulü öldüreceğine yönelik beyanlarının olduğu aktarıldı.


Hazırlanan mütalaada cumhuriyet savcısı tarafından sanık Kenan Demirdağ hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulunuldu.


Mütalaanın sunulmasının ardından sanık avukatı Tolga Can Güloğlu, kovuşturmanın genişletilmesi yönünde talebi olduğunu söyledi ve yazılı savunma için süre istedi. Sanık avukatı ayrıca müvekkilinin meşru müdafaa savunması içerisinde olduğunu bu nedenle müvekkilinin tahliyesini istediğini belirtti.


Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:00
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