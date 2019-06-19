0553 313 94 23

Eşini öldüren 80 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:56
Eşini öldüren 80 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

BURSA (AA) - Bursa'da eşini öldüren 80 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kasım Korur, öldürülen Fatma Korur'un yakınları ve tarafların avukatları katıldı.

"Yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Korur'a karar öncesi son sözleri soruldu.

Korur, 80 yaşında ve şeker hastası olduğunu belirterek, "Olay günü eşim, sohbete gideceğini söyledi. 'Kime gideceksin?' diye sorduğumda, '6 aydır gidiyorum, senin ruhun bile duymuyor. Söylemiyorum işte.' deyince sinirlendim. Kendime geldiğimde karımı, kanlar içinde yatarken gördüm. Onu isteyerek öldürmedim." dedi.

Mahkeme heyetince ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen sanığın cezası, iyi hal indirimi uygulanarak 20 yıl hapis olarak açıklandı.

Bursa'da geçen yıl aralık ayında İl Emniyet Müdürlüğüne giden Kasım Korur, tartıştığı eşi Fatma Korur'u öldürdüğünü itiraf etmişti. Korur'un evine giden polis ekipleri, boğazı kesilerek öldürülen kadının cesedini bulmuştu. Katil zanlısı Kasım Korur, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:56
  1. Bursa
  2. cinayet davası
  3. hapis
  4. karar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta camiler çocuklar ile şenlendi
    1. Sinop’ta camiler çocuklar ile şenlendi
    2. Karadeniz’de küflü sezonu
    3. Eyüp Belediyesi “2020-2024 stratejik..
    4. Sınır ötesine 7 tır yardım daha..
    5. Evkur Yeni Malatyaspor futbolcu..
    6. AVM’den yılın en uzun gününde uzun..
    7. Hafif ticari araç kayaya çarptı: 1..
    8. 6 kişinin öldüğü silahlı kavgaya 3..
    9. Rezalet ötesi karar! Mahkeme, onursuz..
    10. Başkan Atay temizlik çalışmalarını..
    11. Komşular arasında kavga
    12. Silahla adam yaralayan şahıs yakalandı
    13. Niğde motifleri işlenecek müzede..
    14. Ordu Valisi, makam aracını sünnet..
    15. Fatih Karagümrük, Barış Özbek ile..
    16. Mezuniyetine bir gün vardı, elektrik..
    17. Korkutan olay! Kutup ayısı kente indi
    18. Karaman’da elektrik akımına kapılan..
    19. Kuşadası’nda yol yapım ve asfalt..
    20. Kuşadası Belediyesi 3 yeni park yapacak
    21. Kaza oranlarını en aza indirmek için..
    22. ÇTSO üyeleri 42. Turkeybuild İstanbul..
    23. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 3..
    24. Yeni binalara kanalizasyon hattı
    25. Camilere büyük özen gösteriliyor
    26. Koyun sürüsüne yıldırım düştü, 15..
    27. Eşini öldüren 80 yaşındaki sanığa 20..
    28. SELKA Eskişehir Hentbol ligden çekildi
    29. Karkamış Antik Kenti 'arkeopark' olma..
    30. Alkolden kurtuluşunun 27’nci yılını..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu