Eşini öldürdüğü iddia edilen zanlı Mersin'de yakalandı Antalya'da geçen hafta karısını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

Antalya'da geçen hafta karısını öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, 18 Mart'ta Antalya'nın Kepez ilçesinde eşi Nihal Işıldar'ı (37) silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan Özcan Işıldar (46), Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince ilçede gözaltına alındı. Üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin "kasten öldürme" suçu dahil 7 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu, ayrıca zanlının 1991 yılında da eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı belirlendi.

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