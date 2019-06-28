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Eşini meyve bıçaklarıyla öldürmeye çalışan kocanın davası

Zeytinburnu'nda, sokakta tartıştığı karısını meyve bıçaklarıyla 19 kez bıçaklayarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi

28 Haziran 2019 Cuma 10:58
Eşini meyve bıçaklarıyla öldürmeye çalışan kocanın davası

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda, tartıştığı eşini meyve bıçaklarıyla sokakta birçok kez bıçaklayarak yaralayan sanık Tuncer Vatansever, ''kasten öldürmeye teşebbüs etme'' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuncer Vatansever, müşteki Sedef Vatansever ile tarafların avukatı katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Taha Erulaş, müvekkilinin ağır mağduriyet yaşadığını belirterek, bu olaydan dolayı sağlık sorunları yaşayan müvekkilinin halen çeşitli ameliyatlar geçirdiğini söyledi.

Olayda tahrik unsurlarının oluşmadığını savunan avukat Erulaş, sanığın cezalandırılmasını istedi.

- Savcı, 20 yıla kadar hapis istedi

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladığı mütalaasını tekrar ederek, sanığın müşteki Sedef Vatansever ile 10 yıldan beri evli olduğunu ve bir çocuklarının bulunduğunu anlatarak, çiftin alkol nedeniyle birçok kez tartıştıklarını, olaydan önce de sanığın müştekiyi darbettiğini belirtti.

Mütalaada, müşteki Sedef Vatansever'in Zeytinburnu'nda yalnız başına yürüdüğü sırada sanık Tuncer Vatansever'in arkasından gelip "Seni öldüreceğim." diyerek saldırdığı vurgulanarak, sanığın üzerinde taşıdığı ve olay sırasında kırılan bıçaklarla müştekiyi birçok bıçak darbesiyle yaraladığı ve ardından olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Sanığın elindeki poşetten çıkarttığı 5 bıçakla müştekiyi 19 kez bıçakladığı anlatılan mütalaada, sanık Tuncer Vatansever'in, "eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

- "Keşke olmasaydı"

Mütalaaya karşı söz alan tutuklu sanık Tuncer Vatansever, öldürme niyetinin olmadığını öne sürerek, "Üzgünüm ve pişmanım. Keşke olmasaydı, ben de mağdurum, hayatım karardı. Pişmanım." dedi.

- Karar

Dosyaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tuncer Vatansever'e önce "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, bu cezayı 11 yıl 8 aya indirdi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:58
  1. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Tuncer Vatansever
  3. Zeytinburnu'

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