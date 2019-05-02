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Eşini kızının gözü önünde öldürdü

Iğdır’da 2 çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

02 Mayıs 2019 Perşembe 15:44
Eşini kızının gözü önünde öldürdü

Iğdır’da 2 çocuk annesi kadın, tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, bugün sabah saatlerinde Iğdır Koçlar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bülent P.(52) ve eşi Ayşe Zeynep P. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent P. belinden çıkardığı tabanca ile eşi Ayşe Zeynep P.’yi kızının gözü önünde vurdu. Ayşe Zeynep P. kanlar içinde yere yığılırken zanlı olay yerinden kaçtı. Komşuların, silah sesi üzerine polise haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Ayşe Zeynep P.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından 2 çocuk annesi Ayşe Zeynep P.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.


Öte yandan evde olan biteni gören çiftin kızları ise şok yaşaması nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çiftin oğullarının ise yurt dışında olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri kaçan zanlı Bülent P.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 15:44
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