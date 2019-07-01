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Eşini dövdüğü iddia edilen kocaya sahilde meydan dayağı

Antalya’da sahilde eşini dövdüğü iddia edilen kişiyi fark eden vatandaşlar, öfkeli kocayı darp etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:53
Eşini dövdüğü iddia edilen kocaya sahilde meydan dayağı

Antalya’da sahilde eşini dövdüğü iddia edilen kişiyi fark eden vatandaşlar, öfkeli kocayı darp etti. O anları kayda alan avukatAli Aksoy ise görüntüleri sosyal medya üzerinden yayın yaparak paylaştı.


Edinilen bilgiye göre, olay, dün saat 18.30 sıralarında Konyaaltı Plajı’nda meydana geldi. İddialara göre, bir adam banka oturan eşini henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dövmeye başladı. O sırada plajda bulunan avukat Ali Aksoy ise olayı fark ederek, eşini döven kocaya engel olmaya çalıştı. Aksoy’un sesine gelen diğer vatandaşlar ise olaya tepki gösterdi. Kadını kurtaran vatandaşlar kocayı tekme tokat döverken, Aksoy ise bu durumu görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.


“Antalyalılar ona gereken cevabı verdi”


Görüntüleri kayda alırken aynı zamanda tepkisini de dile getiren Aksoy, "Bir adam burada kadını dövmeye kalkıştı ve Antalyalılar ona gereken cevabı verdi. İnsanların huzurlu olduğu bir noktada kadın dövmek nedir? O kişiye ders verildi, çok da iyi oldu. Ellerine sağlık. Bu memleketin huzurunu bozmayacaksın. Burası dağ başı değil, huzur memleketi. Hiçbir yerde böyle bir şey yapmayacaksın” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:53
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