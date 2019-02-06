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Eşini demir çubukla darbettiği iddiası

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde karısını demir çubukla döven kişi gözaltına alındı

06 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
Eşini demir çubukla darbettiği iddiası

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde eşini demir çubukla darbettiği ileri sürülen koca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'nde kocası H.Ç'nin (35) demir çubukla darbettiği öne sürülen üç çocuk annesi S.Ç. (34) evden kaçarak komşularına sığındı.

Komşuları tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, polislere ilk ifadesinde merdivenden düşerek yaralandığını söyledi.

S.Ç, ailesinin de durumu öğrenmesi üzerine polislere kocası H.Ç'den sürekli şiddet gördüğünü, son olarak da evde demir çubukla yarım saat süreyle kendisini darbettiğini anlattı.

Şüpheli, hakkındaki şikayet üzerine Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.


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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 17:38
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