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Eşini cadde ortasında öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Bağcılar’da boşanmak isteyen eşi Meral Topcu’yu (45) silahla ateş ederek öldüren Hakkı Topcu’nun (49) yargılanmasına devam edildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
Eşini cadde ortasında öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Bağcılar’da boşanmak isteyen eşi Meral Topcu’yu (45) silahla ateş ederek öldüren Hakkı Topcu’nun (49) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık, hayatını kaybeden Meral Topcu’nun kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi.



Bağcılar’da 17 Aralık 2018’de özel bir hastanede sterilizasyon işi yapan 25 yıllık eşi Meral Topcu’yu kendisinden boşanmak istediği için cadde ortasında 5 el ateş ederek öldüren Hakkı Topcu’nun yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hakkı Topcu ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.



Söz verilen sanık avukatı müvekkilinin geçen celse çocukları duruşma salonunda olduğu için maktülün müvekkilini aldattığı ile ilgili rahat beyanda bulunamadığını söyleyerek, çocukların duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise sanığın başından beri eşini ikna edip eve döndürmek için çabaladığını anlattığını ifade etti. Müşteki avukatı bu nedenle maktülün sanığı aldatma ihtimali varsa sanığın ikna çabalarının mantığa aykırı olduğunu da aktardı. Mahkeme maktül ve sanığın müşterek çocuklarının duruşma salonundan çıkarılması yönündeki talebin reddine karar verdi.



“Mesaj görmedim şüphelendim”


Duruşmada söz verilmesi üzerine savunma yapan sanık Hakkı Topcu, eşinin kendisini Kasım isimli biriyle aldattığı yönünde şüpheleri olduğunu söyleyerek “Telefonunda samimiyet oluşturacak şekilde bir mesaj görmedim. Sadece arama kayıtlarının ara ara silindiğini gördüm. Ben Kasım isimli kişiyi canlı da görmedim” dedi.


Mahkeme başkanı ise şüpheler üzerine somut delil olmadan yargılamanın sağlıklı ilerlemeyeceği konusunda sanığa uyarıda bulundu.



“Meral’in ahlakına kefilim”


Duruşmada tanık olarak dinlenen Bilgehan K. ise maktül Meral Topcu ile aynı hastanede çalıştığını söyleyerek “Maktül ketum bir insandı ev ile ilgili sorunlarını pek anlatmazdı. 2018 yılının sonbaharında evden ayrılacağını söyledi. Kendi anlatımlarından sanığın çalışmaması ile ilgili sorunlar olduğunu anladım. Ben Meral’in iş yeri içinde ve dışında bir erkekle aile birliğine ihanet eder şekilde davranışlar içinde olduğunu görmedim. Kendisinin bu yöndeki ahlakına da kefilim” şeklinde konuştu.



Tanığın beyanının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme sanık Hakkı Topcu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyanın mütalaasını sunması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi.


Duruşma çıkışı konuşan müşteki avukatı Muammer Küçük, sanığın ilk duruşmadan beri karısını sevdiğini ve boşanmaması için ikna etmeye çalıştığını aktardığını söyleyerek “Madem aldattığından şüpheleniyor niye barışmak istiyor. Bu çelişkili bir ifade. Sanık her kadın cinayetinde ortaya atılan aldatma iddiası ile haksız tahrik indiriminden faydalanmak istiyor" şeklinde konuştu.



İDDİANAMEDEN


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Hakkı Topcu’nun soğukkanlılık ve sükunetle düşündükten sonra eşini silahla vurarak öldürmeye karar verdiği aktarılmıştı. İddianamede ayrıca Topcu’nun daha önce aldığı karar doğrultusunda öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği de açıklanmıştı. Hakkı Topcu hakkında ‘eşi tasarlayarak öldürme’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:44
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