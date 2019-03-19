Eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı19 Mart 2019 Salı 12:38
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart'ta merkez Şehitkamil ilçesi Hasırcıoğlu Mahallesi'nde 14 yıllık eşi S.K'yi boğarak öldürdüğü gerekçesiyle A.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.
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